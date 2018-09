Historischer Fehlstart für United - Arnautovic mit Tor

Facebook

Maßgeblich an Uniteds bereits dritter Saisonniederlage beteiligt war am Samstag Marko Arnautovic. Der ÖFB-Teamspieler erzielte in der 74. Minute nach überstandener Knieverletzung den 3:1-Endstand. "Wir haben auf Sieg gespielt und einen exzellenten Job gemacht, wir haben den Sieg verdient", sagte Arnautovic nach der Partie, in der er über sein viertes Saisontor jubelte.

Der bei den Hammers meist als Mittelstürmer agierende Arnautovic gehört längst zu den Topspielern der Premier League: 2018 war nur Liverpools Superstar Mohamed Salah an mehr Toren beteiligt (24) als der 29-jährige Wiener (zehn Tore, sieben Assists). "Ich bin da, um dem Team zu helfen, indem ich den Ball halte und Tore erziele. Dafür werde ich weiter alles Notwendige tun."

Im London Stadium erzielte am Samstag Felipe Anderson in der fünften Minute die frühe Führung für West Ham. Victor Lindelöf traf zwei Minuten vor der Pause nach einem Schuss von Andrej Jarmolenko ins eigene Tor. Nachdem Englands Nationalspieler Marcus Rashford auf 1:2 verkürzen konnte, "killte" Arnautovic Uniteds "Mentalität", wie es Mourinho ausdrückte. "Wir hatten noch 20 Minuten, um das Spiel zu drehen, aber es war unmöglich - unsere Mentalität war dahin", sagte der schwer in der Kritik stehende Starcoach.

Chelsea und Liverpool trennten sich im Schlagerspiel 1:1. Der englische Teamstürmer Daniel Sturridge bewahrte die zuvor makellosen "Reds" mit einem traumhaften Schlenzer ins Kreuzeck spät vor der ersten Saisonniederlage (89.). Neuer Spitzenreiter ist Titelverteidiger Manchester City nach einem 2:0 gegen Brighton, Chelsea blieb Dritter.

Wie beim 2:1-Ligacupsieg am Mittwoch in Liverpool schien der derzeit überragende Eden Hazard wieder zu Chelseas Matchwinner zu werden. Das 1:0 des Belgiers war bereits das sechste Saisontor des Offensiv-Stars (25.). Doch Sturridge sorgte noch für eine Punkteteilung.

Zuvor hatte sich Pep Guardiolas Manchester City souverän gegen Brighton (ohne Markus Suttner) 2:0 durchgesetzt. Raheem Sterling (29.) und Sergio Aguero (65.) trafen. Die "Citizens" übernahmen mit dem nun besseren Torverhältnis mit 19 Punkten die Tabellenführung.

Das Überraschungsteam Watford, wo der zuletzt nicht fitte Sebastian Prödl erneut nicht im Kader stand, bezog bei Arsenal die zweite Saisonniederlage. Die "Gunners" schoben sich dank des 2:0-Sieges an Watford vorbei und auf Rang fünf vor.