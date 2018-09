Videobeweis ab 2019/20 in der Champions League im Einsatz

Der Videobeweis kommt auch in der Königsklasse: Die UEFA hat ihre abwartende Haltung abgelegt und wird die technische Hilfe für Schiedsrichter künftig in der Champions League anwenden. Ab der Saison 2019/2020 werden Video-Referees bei strittigen Entscheidungen den Schiedsrichtern assistieren, teilte die Europäische Fußball-Union am Donnerstag nach einer Sitzung ihres Exekutivkomitees mit.