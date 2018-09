Mountainbikerin Stigger fuhr auch auf Rennrad zum WM-Titel

Laura Stigger ist auf zwei Rädern ein Phänomen. Wenige Wochen nach dem Gewinn ihres zweiten Junioren-WM-Titels mit dem Mountainbike triumphierte die Tirolerin am Donnerstag bei den Straßen-Weltmeisterschaften in Innsbruck sensationell auch auf dem Rennrad. Die 18-Jährige setzte sich in ihrem erst zweiten Rennen im Sprint vor der Französin Marie le Net und der Kanadierin Simone Boilard durch.