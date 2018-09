Erfolgserlebnis für Leverkusen - 2:0 in Düsseldorf

Bayer Leverkusen hat am Mittwoch in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem 2:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf den zweiten Saisonsieg gefeiert. Kevin Volland avancierte mit seinem Doppelpack in der zweiten Hälfte dabei zum Matchwinner (51.,60.), Rouwen Hennings gelang nur Kosmetik (94./Elfmeter). Die Werkself hält nach fünf Runden damit bei sechs Zählern, die Fortuna hat einen Punkt weniger.