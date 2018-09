Springreiter Kühner bei Weltreiterspielen am Ende Sechster

Der für Österreich startende Max Kühner hat bei den Weltreiterspielen in Tryon/North Carolina eine Springreiter-Medaille verpasst. Der 44-Jährige belegte mit Chardonnay Rang sechs. Nachdem er vor und nach der vorletzten Prüfung Zweiter gewesen war, kassierte Kühner in der finalen Runde der besten zwölf Duos neun Fehlerpunkte. Mit nur einem Abwurf in der Entscheidung wäre sich Bronze ausgegangen.