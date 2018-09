Rad-WM in Innsbruck feierlich eröffnet

Mit einem in Tirol gängigen "Landesüblichen Empfang" und der Präsentation des WM-Songs "Top of the World" von Sandra Pires ist Samstagabend die Eröffnungszeremonie der Rad-Weltmeisterschaft vor der Innsbrucker Hofburg über die Bühne gegangen. Zum Abschluss der Feier erklärte UCI-Vizepräsident Mohamed Wagih Azzam die WM für "offiziell eröffnet".