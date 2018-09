Sofia Polcanova im Tischtennis-EM-Semifinale

ÖTTV-Athletin Sofia Polcanova hat am Samstag bei den Tischtennis-Europameisterschaften im spanischen Alicante das Einzel-Halbfinale erreicht. Im Viertelfinale gewann die Österreicherin mit 4:1 gegen die deutsche Nummer 15 des Turniers, Petrissa Solja. Da der dritte Platz nicht ausgespielt wird, ist der Gewinn einer weiteren Medaille bereits fix.

Ihre Semifinalgegnerin stand zunächst noch nicht fest, gespielt wird am Sonntag um 10.30 Uhr. Fünf Stunden danach tritt Polcanova im Doppelfinale an, das sie ebenfalls am Samstag fixierte. Polcanova und ihre russische Spielpartnerin Jana Noskowa setzten sich im Halbfinale gegen die topgesetzten Matilda Ekholm/Georgina Pota (SWE/HUN) mit 4:3 durch. Im Finale trifft das Duo auf die Nummer 13 der Setzliste, die Deutschen Nina Mittelham und Kristin Lang. Im Mixed-Bewerb sicherte sich Polcanova bereits EM-Silber zusammen mit Stefan Fegerl.

Auch das ÖTTV-Doppel Daniel Habesohn und Robert Gardos hat am Samstag das Finale erreicht. Das Doppel-Semifinale gewannen die beiden Österreicher mit 4:3 gegen den Deutschen Patrick Franziska und den Dänen Jonathan Groth. Dabei drehten Habesohn/Gardos das Match noch nach einem 1:3-Satzrückstand.

Im Finale am Sonntag trifft das ÖTTV-Duo auf die Nummer zwei des Turniers, die beiden Schweden Mattias Falck und Kristian Karlsson.