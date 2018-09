Federer und Djokovic verloren Doppel bei Laver-Cup

Die Tennis-Stars Roger Federer und Novak Djokovic haben das abschließende Doppel am ersten Tag des Rod-Laver-Cups in den USA verloren. Das europäische Duo musste sich am Freitag dem Weltauswahl-Duo Kevin Anderson (Südafrika) und Jack Sock (USA) mit 7:6(5),3:6,6:10 geschlagen geben.