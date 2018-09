Fisher gelang erste 59er-Runde auf Europa-Tour

Der Engländer Oliver Fisher hat Golf-Geschichte geschrieben. Der 30-Jährige spielte am Freitag beim Portugal Masters in Vilamoura als erster Profi eine 59er-Runde auf der European Tour. Noch nie war zuvor eine Runde unter 60 Schlägen gelungen. Im Aufwärtstrend ist auch Matthias Schwab. Mit fünf unter Par schaffte es der Steirer nach drei verpassten Cuts in Folge wieder in ein Preisgeld-Wochenende.