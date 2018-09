Fegerl/Polcanova holten bei Tischtennis-EM Mixed-Silber

Stefan Fegerl/Sofia Polcanova haben bei der Tischtennis-EM in Alicante das Mixed-Finale verloren, aber Silber für Österreich geholt. Sie unterlagen am Freitagabend den Deutschen Ruwen Filus/Han Ying in fünf Sätzen mit 2:3 (-7,9,-4,9,-8). Österreich hat damit schon im ersten Bewerb der Individual-Kontinental-Titelkämpfe zugeschlagen und hält nun bei insgesamt 36 EM-Medaillen.