ÖRV-Profis hoffen zum WM-Auftakt auf Team-Edelmetall

Bei der Rad-WM 1987 in Villach hat das ÖRV-Quartett Bronze im 100-km-Mannschaftsrennen erobert. 31 Jahre später ist bei den dritten Rad-Straßen-Weltmeisterschaften in Österreich im Kampf gegen die Uhr neuerlich Edelmetall für heimische Fahrer möglich. In Innsbruck sind im Zeitfahren der Profi-Rennställe am Sonntag (14.40 Uhr/ORF Sport +) sechs WorldTour-Fahrer und vier ÖRV-Teams engagiert.