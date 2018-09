US-Open-Siegerin Osaka kehrte in Tokio siegreich zurück

Facebook

Osaka, die noch in New York den Turniersieg in Tokio als nächstes Ziel angekündigt hatte, zeigte sich unbeeindruckt vom neuen Star-Rummel. Die 20-Jährige hatte als erste Japanerin überhaupt ein Tennis-Grand-Slam-Turnier gewonnen und seither eine Flut von Sponsorendeals u.a. mit Nissan und adidas (der Deal wäre Ende 2018 ausgelaufen) nach sich gezogen. Osaka darf sich auch nach Schätzungen des US-Magazins "Forbes" wohl schon bald zu den reichsten Sportlerinnen der Welt zählen.