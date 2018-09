Messi-Gala bei Barca-Sieg zum Start der Champions League

Facebook

Im Camp Nou eröffnete Messi mit einem perfekten Freistoß ins Kreuzeck (32.) den nächsten Anlauf von Barcelona auf den Sieg in der Champions League. Ousmane Dembele erhöhte auf 2:0 (74.), ehe Messi zwei weitere Tore nachlegte (77., 87.). Die Katalanen sind damit schon seit 27 Europacup-Heimspielen ungeschlagen.

In Mailand sah Tottenham lange als sicherer Sieger aus. Die Engländer lagen dank eines Treffers von Christian Eriksen (53.) in Führung und schienen die Partie im Griff zu haben. Im Finish drehte Inter beim Comeback in der Königsklasse nach sieben Jahren aber auf. Der bis dahin harmlose Mauro Icardi erzielte mit einem herrlichen Volley den Ausgleich (86.), Matias Vecino köpfelte die Italiener in der 92. Minute sogar noch zum Sieg.