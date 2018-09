Vuelta-Sieger Simon Yates fuhr in den Kreis der WM-Favoriten

Vuelta-Sieger Simon Yates ist in den Kreis der WM-Favoriten für Innsbruck gefahren. Sein Erfolgsrezept - abwarten und spät attackieren - soll auch am 30. September im Straßenrennen der Rad-WM in Tirol Früchte tragen. "Wenn ich die WM auch noch gewinne, beende ich die Saison sofort und lege die Beine hoch", sagte der britische Kletterspezialist.