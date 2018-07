Manny Pacquiao holte sich WBA-WM-Gürtel zurück

Manny Pacquiao hat sich am Sonntag in Kuala Lumpur den Box-WM-Titel der WBA im Weltergewicht zurückgeholt. Der 39-Jährige von den Philippinen besiegte den argentinischen Titelverteidiger Lucas Matthysse (35) durch K.o. in der 7. Runde. Matthysse musste schon in der 3. und 5. Runde zu Boden, ehe der Ringrichter den Kampf nach einem weiteren Niederschlag abbrach.