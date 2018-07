U20-WM-Silber für Sarah Lagger im Siebenkampf

Sarah Lagger hat bei der U20-WM in Tampere im Siebenkampf die Silbermedaille gewonnen. Die 18-jährige Leichtathletin aus Kärnten brachte es auf 6.225 Punkte, mit denen sie ihre eigene ÖLV-U20-Rekordmarke um 69 Zähler verbesserte. Besser war in den am Donnerstag und Freitag ausgetragenen Bewerben nur die Britin Niamh Emerson (6.253).