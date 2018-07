Bildstein/Hussl beenden 49er-EM auf Rang neun

Benjamin Bildstein und David Hussl haben die 49er-Segel-Europameisterschaft vor Gdynia am Freitag auf dem neunten Rang beendet. Als Achter hatte sich das Duo für das entscheidende Medal Race qualifiziert, in dem die OeSV-Athleten den fünften Platz einfuhren. Davor hatte es am Schlusstag die Wettfahrtränge zwölf, fünf, sieben und 17 gegeben. Der Titel ging an die Spanier Diego Botin/Iago Lopez.