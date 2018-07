Modric oder Mbappe - Das M&M-Duell um den Goldenen Ball

Für den Goldenen Ball bei der Fußball-WM in Russland sind wohl nur noch der Franzose Kylian Mbappe und der Kroate Luka Modric als Kandidaten übrig geblieben. Wenn es um die Nachfolge von Lionel Messi als bester Spieler des Turniers geht, heißt es vor dem Endspiel am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) in Moskau Teenager gegen Routinier, Sturmblitz gegen Mittelfeldantreiber.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

"Niemand wäre glücklicher als ich, wenn er gewählt würde", sagt Kroatiens Trainer Zlatko Dalic über seinen unermüdlichen Antreiber und genialen Ballverteiler Modric. "Wenn er sagt, dass er Trophäen gewinnen will, ist das keine Angeberei. Er will es, weil er das Talent dazu hat und das Recht, es zu sagen", betont Mbappes französischer Teamkollege Paul Pogba.

Vor vier Jahren war Argentiniens Messi trotz des verlorenen Finales gegen Deutschland zum besten Spieler der WM gewählt worden. Messi verabschiedete sich diesmal schon im Achtelfinale gegen Frankreich - unter anderem nach zwei Toren von Mbappe. Für Portugals Cristiano Ronaldo war am gleichen Tag die WM vorbei. Ihre gemeinsame Ära als Weltfußballer der vergangenen zehn Jahre - beide holten jeweils fünfmal den Titel - dürfte erst einmal vorbei sein.

Belgiens Eden Hazard, Englands Harry Kane, der mit sechs Toren beste Chancen auf den Goldenen Schuh als Top-Torjäger hat, - sie waren gut, aber wohl nicht gut genug für den Goldenen Ball. Die beiden spielen um Platz drei am Samstag in St. Petersburg gegeneinander. Brasiliens Neymar fiel neben einigen sportlichen Taten vor allem durch sein großes Schauspieltalent und ausgeprägte Selbstinszenierung auf.

Übrig bleiben wohl nur noch Modric und Mbappe. Es sei denn, einer wie Mbappes Nebenmann Antoine Griezmann schießt Frankreich zum zweiten Titel nach 1998. Goldener Ball, "das interessiert mich nicht ein bisschen. Ich will die WM gewinnen", sagte Griemann am Freitag. Oder Danijel Subasic, der Torhüter der Kroaten, wird nach zwei Elfmeterschießen erneut zum umjubelten Matchwinner. Ein Torhüter mit dem Goldenen Ball in den Händen, das gab es schon einmal: 2002 der Deutsche Oliver Kahn. Das Ergebnis der Wahl war schon vor dem Finale gegen Brasilien festgestanden, in dem Kahn patzte.

Diesmal ist aber wohl Kreativität gefragt. "Luka Modric ist einer der besten Mittelfeldspieler bei diesem Turnier. Manche sagen, der beste", meint Kroatien-Coach Dalic. Nicht zu vergessen: Modric gewann drei Wochen vor dem WM-Start auch die Champions League mit Real Madrid zum dritten Mal nacheinander und zum vierten Mal insgesamt, seit der mittlerweile 32-Jährige 2012 von Tottenham Hotspur zu den Königlichen wechselte. Im Starensemble der Königlichen ist der nur 1,72 Meter große Wirbler aus Zadar einer der ganz Großen.

Nicht wenige trauen Mbappe zu, einer der Größten überhaupt zu werden. 2017 gewann er mit AS Monaco die französische Meisterschaft gegen die Star-Truppe von Paris Saint-Germain, danach holte sich PSG das Juwel für 180 Millionen Euro. Medien schätzten seinen Marktwert während der WM bereits auf 400 Millionen.

"Kyky ist jung, das weiß die ganze Welt. Auf dem Platz ist er aber kein Junger", betont Pogba, einst selbst als der große Fußballer der Grande Nation gehandelt und 2014 zum besten Jungprofi bei der WM in Brasilien gekürt. Frankreich stellte mit Zinedine Zidane erst einmal den besten WM-Spieler. 2006 wurde er trotz des Kopfstoß-Skandals im Finale gewählt.

Mbappes größte Stärke sei dessen Gelassenheit vor dem Tor, sagt sein Nationaltrainer Didier Deschamps. "Das hat man in seinem Alter selten, und deswegen ist er auch so effizient." Hinzu kommt Mbappes Speed. 38 Stundenkilometer wurden bereits gemessen. Wenn er den Ball hat und antritt, geht meist ein Raunen durchs Publikum. Modric ist dagegen der Verteiler, der Antreiber, unermüdlich, ein Techniker mit großer Moral.

Die Entscheidung über den Goldenen Ball fällt am Sonntag im Luschniki-Stadion von Moskau, gewählt wird er von der Technischen Studiengruppe der FIFA - angeführt vom brasilianischen Ex-Nationalcoach Carlos Alberto Parreira.

Danach stimmen die Kapitäne und Trainer der WM-Teilnehmer sowie Fans und Medienvertreter vom 23. Juli bis zum 10. August über den neuen Weltfußballer ab. Am 24. September wird er in London gekürt. Mbappe oder Modric - das könnte dann auch hier die Frage sein.