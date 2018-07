Luzenko gewann 6. Etappe der Österreich-Tour

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hermann Pernsteiner (Bahrain Merida) ist nach wie vor hinter dem Belgier Ben Hermans (Israel Cycling Academy) Zweiter und muss nun am Freitag in der Etappe auf den Sonntagberg versuchen, das Rote Trikot anzugreifen. Bester Österreicher am Donnerstag wurde Riccardo Zoidl aus dem Team Felbermayr als Achter.