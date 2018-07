Halep sensationell in dritter Wimbledon-Runde out

Mit dem Aus der Tennis-Weltranglisten-Ersten Simona Halep gehen die Überraschungen in Wimbledon weiter. Trotz einer 5:2-Führung im dritten Satz verlor die Rumänin am Samstag in der dritten Runde sensationell gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan mit 6:3,4:6,5:7. Halep hatte bei den French Open in Paris zuletzt ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.