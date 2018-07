Frankreich nach 2:0 gegen Uruguay im WM-Halbfinale

Frankreich steht bei der Fußball-WM in Russland im Halbfinale. "Les Bleus" setzten sich am Freitag im Viertelfinale 2:0 (1:0) gegen Uruguay durch. Matchwinner eines chancenarmen Spiels in Nischni Nowgorod war Stürmerstar Antoine Griezmann, der die Führung durch Raphael Varane per Freistoß vorbereitete (40.) und das 2:0 nach Patzer von Uruguay-Torhüter Fernando Muslera selbst erzielte (62.).