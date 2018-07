Sturm-Torjäger Alar vor Wechsel zurück zu Rapid

Nach wochenlangen Spekulationen über einen Wechsel ins Ausland steht Teamspieler Deni Alar vor einer Rückkehr zum SK Rapid. Wie mehrere Medien am Freitag berichteten, wird der Torjäger von Sturm Graz nach Wien zurückkehren. Die in einer Ausstiegsklausel niedergeschriebene Ablösesumme soll sich demnach auf 600.000 Euro belaufen.

© APA (AFP)

Rapid muss in der Offensive nachbessern, weil mit Giorgi Kvilitaia, Andrija Pavlovic und Philipp Schobesberger drei Angreifer langfristig verletzt ausfallen. Der 28-jährige Alar spielte bereits von 2011 bis 2016 für die Grünweißen, ehe er zu Sturm wechselte. Er soll bei den Wienern einen Vierjahresvertrag erhalten.

Vonseiten der Clubs gab es keine klaren Statements zu der Personalie. Sturms Sportchef Günter Kreissl meinte in der Kleinen Zeitung nur: "Es sieht so aus, dass Alar wechselt." Alar schoss in der abgelaufenen Saison 20 Tore für den Vizemeister und musste sich in der Torschützenwertung damit nur Salzburgs Munas Dabbur (22) geschlagen geben.