Erste Fußball-WM-Halbfinalisten werden ermittelt

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland werden am Freitag in der vermeintlich schwierigeren Hälfte des Rasters die ersten beiden Halbfinalisten ermittelt. Den Auftakt macht um 16.00 Uhr MESZ in Nischni Nowgorod das Duell zwischen Uruguay und Frankreich, der Gegner in der Runde der letzten vier wird in der Abendpartie in Kasan (20.00) zwischen Brasilien und Geheimfavorit Belgien ermittelt.