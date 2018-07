Vorjahressieger Denifl fällt für Österreich-Rundfahrt aus

Vorjahressieger Stefan Denifl muss nach einem Trainingssturz für die am Samstag startende Österreich-Rundfahrt passen. Der Tiroler Radprofi kam am Donnerstag in einer Abfahrt im Zillertal zu Fall und erlitt eine Gehirnerschütterung.