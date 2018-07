Schrott zu Diamond-League-Meeting in Monaco eingeladen

Leichtathletin Beate Schrott wird überraschend beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo am 20. Juli an den Start gehen. Die 30-Jährige wurde von den Veranstaltern für den 100-m-Hürdensprint eingeladen. "Ich freue mich sehr über die Gelegenheit", sagte die mit dem Dreisprung-Olympiasieger Christian Taylor (USA) liierte Olympia-Finalistin von London 2012.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Schrott ist wegen Problemen am Beinbeuger verspätet in die Saison gestartet. Die Hürdensprinterin ist nach dem für das Finale in Brüssel qualifizierten Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger die zweite ÖLV-Athletin, die in der laufenden Saison einen Auftritt in der Königsklasse der Leichtathletik bekommt.