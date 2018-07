Titelhalter Sturm gastiert in 1. ÖFB-Cup-Runde im Burgenland

Titelverteidiger Sturm Graz gastiert in der ersten Runde des ÖFB-Fußball-Cups 2018/19 beim ASV Siegendorf im Burgenland. Dies ergab die Auslosung der Auftaktrunde am Mittwochabend in Wien. Der ÖFB-Cup feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Der Finalspielort zum runden Jubiläum ist am 1. Mai 2019 die neu gestaltete Heimstätte der Wiener Austria.