Federer zog souverän in dritte Wimbledon-Runde ein

Der topgesetzte Titelverteidiger Roger Federer ist am Mittwoch mühelos in die dritte Runde des Tennis-Grand-Slams in Wimbledon eingezogen. Die Nummer zwei der Weltrangliste gewann in 1:29 Stunden mit 6:4,6:4,6:1 gegen den Slowaken Lukas Lacko. Drittrundengegner am Freitag ist der Sieger der Begegnung zwischen dem Kroaten Ivo Karlovic und dem Deutschen Jan-Lennard Struff.