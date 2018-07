Brasilien nach 2:0 über Mexiko im Viertelfinale

Brasilien hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum sechsten Fußball-Weltmeistertitel gemacht. Die "Selecao" setzte sich am Montag in Samara im Achtelfinale gegen Mexiko 2:0 (0:0) durch. Angeführt vom überragenden Willian sowie den Torschützen Neymar (51.) und Firmino (88.) zog der Rekordweltmeister zum sechsten Mal in Folge in ein WM-Viertelfinale ein.