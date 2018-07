Novak mit glattem Sieg über Polansky in 2. Wimbledon-Runde

Der Niederösterreicher Dennis Novak steht beim Tennis-Grand-Slam von Wimbledon in der zweiten Hauptrunde. Der 24-jährige Qualifikant blieb am Montag gegen den kanadischen "Lucky Loser" Peter Polansky wie in seinen drei Quali-Partien ohne Satzverlust und gewann 6:2,6:3,7:6(7). Es ist Novaks erster Sieg bei einem der vier Majors. In Runde zwei trifft er auf Lucas Pouille (FRA-17).