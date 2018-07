Michael Grabner landete bei den Arizona Coyotes

Nach Michael Grabner auf seinem Twitter-Account haben nun auch die Arizona Coyotes die Verpflichtung des Österreichers offiziell bekanntgegeben. Der 30-Jährige spielte zuletzt in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL bei den New Jersey Devils. Als vertragsloser Spieler wurde er wie zuvor Thomas Vanek von den Detroit Red Wings gleich am ersten Tag der Transferperiode verpflichtet.