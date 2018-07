Gastgeber Russland eliminierte Spanien im Elferschießen

Gastgeber Russland steht überraschend im Viertelfinale der Fußball-WM. Die Russen setzten sich am Sonntagnachmittag im Achtelfinale in Moskau gegen Spanien im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung war es jeweils 1:1 gestanden. Russlands Torhüter Igor Akinfejew parierte im ersten Elferschießen dieser WM die Versuche von Koke und Iago Aspas.

© APA (AFP)

Die Spanier waren in der regulären Spielzeit durch ein Eigentor von Russlands Rekordnationalspieler Sergej Ignaschewitsch in Führung gegangen (12.), Artjom Dsjuba gelang durch einen Elfmeter nach Handspiel von Gerard Pique noch vor der Pause der Ausgleich (41.). Russland trifft im Viertelfinale am Samstag (20.00 Uhr MESZ) in Sotschi auf den Sieger des Abendspiels zwischen Kroatien und Dänemark.