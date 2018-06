Salzburgs Berisha absolviert Medizincheck für Lazio

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom steht unmittelbar vor der Verpflichtung des Salzburgers Valon Berisha. Laut italienischen Medien ist der Mittelfeldspieler am Samstagvormittag in Rom zu medizinischen Checks eingetroffen. Bereits am Samstagnachmittag soll der 25-jährige Kosovare einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, berichtete Gazzetta dello Sport.