Österreich im Davis Cup gegen Australien mit Dominic Thiem

Tennis-Star Dominic Thiem steht Österreich im Davis Cup gegen Australien vom 14. bis 16. September in Graz zur Verfügung. "Mit Dominic Thiem steigen natürlich die Chancen auf den Aufstieg in die Weltgruppe", sagte Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek. Es geht um den erstmaligen Wiederaufstieg in die Weltgruppe seit 2013.