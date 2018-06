Kolumbien, Japan weiter-Fair Play entschied gegen Senegal

Kolumbien und Japan stehen im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Während die Kolumbianer den Aufstieg und Gruppensieg in Pool H am Donnerstag mit einem 1:0 gegen Senegal aus eigener Kraft schafften, entschied für Japan im Vergleich mit den Afrikanern die Fair-Play-Wertung. Die Asiaten, die gegen die fix ausgeschiedenen Polen 0:1 verloren, haben weniger Gelbe Karten erhalten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Für Polen besorgte Jan Bednarek nach einer knappen Stunde die Entscheidung. Das Siegtor für Kolumbien durch Yerry Mina brachte den Südamerikanern den Gruppensieg und rettete zugleich Japan. Die Asiaten halten ebenso wie Senegal bei 4 Punkten und einem Torverhältnis von 4:4.

Kolumbien bestreitet das Achtelfinale am kommenden Dienstag in Moskau (20.00 Uhr MESZ). Der Gegner wird am (heutigen) Donnerstagabend zum Abschluss der Gruppenphase zwischen den Pool-G-Kontrahenten Belgien und England ermittelt. Der Gruppensieger aus diesem Duell bekommt es am Montag in Rostow am Don mit Japan zu tun (20.00).