Novak schaffte Aufstieg in Wimbledon-Hautbewerb

Dennis Novak kann beim Rasen-Highlight der Tennis-Saison erstmals fix im Hauptbewerb antreten. Der 24-jährige Niederösterreicher gewann am Donnerstag sein Drittrundenspiel der Wimbledon-Qualifikation gegen den Deutschen Matthias Bachinger in nur 86 Minuten glatt mit 6:2,6:4,6:2 und darf damit von Roehampton an die Church Road übersiedeln.