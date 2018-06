Panama und Tunesien spielen um erfolgreichen Abschied

Die Tickets für das Achtelfinale haben sich in der Gruppe G erwartungsgemäß England und Belgien geholt. Für Panama und Tunesien geht es am Donnerstag (20.00 Uhr MESZ/live oe24-TV) in Saransk nur noch um die Ehre und einen erfolgreichen Abschied von der Fußball-WM. Debütant Panama kämpft um den ersten WM-Sieg überhaupt, Tunesien um den zweiten.