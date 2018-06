Federer im Wimbledon topgesetzt, Thiem als Nummer 7

Der Schweizer Titelverteidiger Roger Federer ist beim Grand Slam in Wimbledon vor dem spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal topgesetzt. Das wurde am Mittwoch in London bekanntgegeben. Der Niederösterreicher Dominic Thiem wurde seines ATP-Rankings folgend als Nummer 7 gesetzt, obwohl der Vorjahres-Achtelfinalist abgesehen vom Stuttgart-Titel 2016 noch nicht so ganz große Rasen-Erfolge hat.