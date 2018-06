Russland-Endrunde steuert auf Elfmeter-Rekord zu

Die Fußball-WM 2018 in Russland dürfte für einen weiteren Rekord sorgen. Der von Eden Hazard verwandelte Elfmeter im Gruppenspiel Belgien gegen Tunesien (5:2) am Samstag war bereits der 13. Strafstoß bei der Endrunde. So viele Elfmeter wurden vor vier Jahren in Brasilien im gesamten Turnierverlauf gegeben. Der WM-Rekord wurde 2002 in Japan/Südkorea aufgestellt, damals gab es 18 Elfmeter.