Thiem mit Zweisatzsieg gegen Juschnij in Halle weiter

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem steht im Achtelfinale des ATP-Turniers von Halle. In seinem Debüt-Match in der heurigen Rasen-Saison besiegte der Niederösterreicher den Russen Michail Juschnij in 1:38 Stunden 7:6(5),6:2. Im Achtelfinale am Mittwoch spielt Thiem gegen den Japaner Yuichi Sugita. Am Dienstag tritt der Weltranglisten-Siebente im Doppel mit dem US-Amerikaner Steve Johnson an.