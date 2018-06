Simona Halep brach den Bann und holte ersten Major-Titel

Facebook

Halep, die für den Sieg einen Scheck in Höhe von 2,2 Mio. Euro kassiert, war in vorher drei Major-Endspielen (zwei in Paris, eines zuletzt in Melbourne) gescheitert. Sie war schon vor dem Endspiel als weiterhin regierende Weltranglisten-Erste festgestanden. Halep ist die erst zweite rumänische Grand-Slam-Siegerin nach Virginia Ruzici, die 1978 ebenfalls in Paris triumphiert hatte. Stephens, die die US Open 2017 gewonnen hatte, blieb damit im insgesamt siebenten Tour-Finale der siebente Titel verwehrt.