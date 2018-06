20-jähriger Benjamin mit zweitbester 400-m-Hürden-Zeit

Rai Benjamin hat bei den amerikanischen Universitäts-Meisterschaften der Leichtathleten in Eugene für einen Paukenschlag gesorgt. Der 20-Jährige aus Antigua und Barbuda lief mit 47,02 Sekunden über 400 m Hürden die zweitbeste Zeit der Geschichte und egalisierte damit die Bestleistung des legendären US-Amerikaners Edwin Moses, der zweimal Olympiasieger und Weltmeister wurde.

Den Weltrekord von Kevin Young (USA), der 1992 in Barcelona in 46,78 Sekunden Olympia-Gold geholt hatte, verpasste Benjamin um 24 Hundertstel. Der Newcomer von der zwischen Atlantik und Karibik gelegenen Inselgruppe stellte damit auch den bisherigen Saisondominator Abderrahman Samba in den Schatten. Der für Katar startende Mauretanier hatte alle drei bisherigen Golden-League-Rennen über 400 m Hürden gewonnen und war insgesamt viermal unter 48 Sekunden (Bestzeit 47,48) geblieben.