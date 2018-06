Deutschland nur 2:1 bei WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien

Titelverteidiger Deutschland hat eine lasche Generalprobe für die Fußball-WM 2018 in Russland hingelegt. Das Team von Joachim Löw beendete am Freitag mit einem 2:1 über Saudi Arabien zwar seine fünf Spiele andauernde Sieglos-Serie. Sechs Tage nach der 1:2-Pleite in Österreich gab die Leistung mit sichtlich angezogener Handbremse aber kaum Rückschlüsse auf die WM-Form des Weltmeisters.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Jungstar Timo Werner (8.), Omar Hawsawi per Eigentor (43.) beziehungsweise Taisir Al-Jassim (85.) per Elfmeternachschuss erzielten die Tore beim phasenweise wie Training anmutenden Auftritt. Löw bot neun Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen Mexiko bis auf den angeschlagenen Mesut Özil (Knieprellung) wohl seine WM-Wunschelf auf.

Das Ergebnis fiel knapp aus, die Überlegenheit der teilweise zu lässig agierenden Deutschen stand freilich nie infrage. Marco Reus, der als potenzieller Özil-Ersatzkandidat vorspielen durfte, sowie ein von Gästegoalie Abdullah Al-Muaiouf abgewehrter Khedira-Schuss landeten an der Stange. Der Titelverteidiger trifft in Russland neben Mexiko noch auf Schweden und Südkorea.

Kroatien setzte sich vor Heimpublikum in Osijek gegen die ebenfalls bei der WM vertretenen Senegalesen mit 2:1 (0:0) durch. Hoffenheim-Legionär Andrej Kramaric erzielte zwölf Minuten vor Schluss den Siegtreffer, zuvor hatte Inter Mailands Ivan Perisic (63.) die Führung der Afrikaner durch Ismaila Sarr (48.) ausgeglichen. Fünf Tage nach dem 0:2 gegen Brasilien kam Salzburg-Innenverteidiger Duje Caleta-Car diesmal nicht zum Einsatz. Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic trifft bei der WM in Gruppe D auf Vize-Weltmeister Argentinien, Nigeria und Island.

Für Senegal stand mit Liverpools Sadio Mane ein Ex-Salzburger über 90 Minuten am Platz, dennoch müssen die Afrikaner nach dem dürftigen 0:0 gegen Luxemburg weiter auf ihren ersten Sieg in der unmittelbaren Vorbereitung warten. Am Montag steht noch das Testspiel gegen WM-Starter Südkorea an, bei der Endrunde warten dann in Gruppe H Kolumbien, Polen und Japan.

Die Asiaten unterlagen in Lugano der Schweiz mit 0:2 (0:1). Ricardo Rodriguez per Foulelfer (42.) und Haris Seferovic (82.) besorgten die Treffer für die Hausherren. Die Schweizer, bei denen der zuletzt angeschlagene Granit Xhaka von Beginn an auflief, reisen am Montag nach Russland, wo sie auf Brasilien, Serbien und Costa Rica treffen. Die Japaner bestreiten am Dienstag noch ein weiteres Testspiel gegen Paraguay. Die Mannschaft um Dortmunds Shinji Kagawa, der am Freitag nur in der Schlussphase zum Einsatz kam, startet gegen Kolumbien in die WM. Weitere Gegner sind Polen und Senegal.