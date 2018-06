Alaphilippe gewann erste Bergetappe bei Dauphine-Rundfahrt

Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat am Donnerstag die erste schwere Bergetappe der Dauphine-Rundfahrt in den französischen Alpen gewonnen. Der Fleche-Wallone-Gewinner siegte nach 181 Kilometern in Lans-en-Vercors vor dem Iren Daniel Martin. Der polnische Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski verlor sein Gelbes Trikot an seinen Sky-Teamkollgen Gianni Moscon aus Italien.