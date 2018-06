Damen-Finale bei French Open lautet Halep gegen Stephens

Simona Halep hat am Samstag neuerlich die Chance, endlich ihren ersten Major-Titel zu holen. Die Rumänin, die sich mit einem 6:1,6:4 über Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza auch weiterhin Platz 1 im Ranking sicherte, trifft in ihrem vierten Endspiel bei einem Grand Slam, dem dritten in Paris, auf die US-Open-Siegerin Sloane Stephens.

© APA (AFP)

Letztere war in der Wiederholung des Endspiels in Flushing Meadows im vergangenen September einmal mehr eine zu hohe Hürde für ihre Landsfrau Madison Keys (USA-13). Stephens siegte nach 77 Minuten sicher 6:4,6:4. Sie blieb damit auch im dritten Duell mit Keys ohne Satzverlust. Im Endspiel kommt es zum achten Mal zum Aufeinandertreffen Halep - Keys, die Rumänin führt mit 5:2 und hat die vier vorangegangenen Partien gewonnen.

Halep will nach den Niederlagen in Paris 2014 und 2017 und dem im Endspiel der Australian Open endlich eine Major-Krone holen. "Ich bin glücklich, hier wieder in einem Finale zu sein und werde es hoffentlich besser machen als im vorigen Jahr", sagte Halep. 2017 hatte sie eine 6:4,3:0-Führung gegen die junge Lettin Jelena Ostapenko vergeben. "Es war sehr wichtig für meinen Kopf, gegen so eine starke Gegnerin zu gewinnen. Es war eines meiner besten Spiele auf Sand", fügte die 26-Jährige hinzu.

Auch im zweiten Halbfinale hatte die Siegerin von zu vielen Fehlern ihrer Gegnerin profitiert. Stephens war jedenfalls überglücklich über den dritten Sieg über Keys, der ihr allein für das Finale 1,12 Mio. Euro Preisgeld einbringt. "Es ist immer schwer, gegen jemand aus dem eigenen Land zu spielen, ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich, im Finale zu sein, das ist wieder eine gute Chance", sagte Stephens. Die Weltranglisten-Zehnte war noch nie zuvor in Paris über das Achtelfinale hinausgekommen, das hatte sie gleich vier Mal erreicht. Im siebenten Versuch klappte es mit dem Endspiel.

Erfreulich für Stephens schon vor dem Duell mit Halep: Die 25-jährige wird es als erste US-Amerikanerin seit Lindsay Davenport (2006) erstmals in die Top 5 des WTA-Rankings schaffen. Davenport freut dies doppelt, denn sie ist der Coach von Stephens. "Das ist eines meiner liebsten Turniere und ich freue mich auf Samstag. Danke Paris, ich liebe dich", sagte Stephens noch im Stadion zu den Fans.