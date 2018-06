Del Potro im Halbfinale der French Open Gegner von Nadal

Rafael Nadal ist mit einiger Mühe erneut in das Halbfinale der Tennis-French-Open in Paris eingezogen. Der Titelverteidiger aus Spanien gewann das am Mittwochabend wegen Regens abgebrochene und Donnerstag fortgesetzte Viertelfinal-Match gegen den Argentinier Diego Schwartzman 4:6,6:3,6:2,6:2. Nadal trifft am Freitag auf den Olympia-Zweiten Juan Martin del Potro aus Argentinien.