Guter Start für Schwab/Straka bei Golf-Open in Atzenbrugg

Matthias Schwab und Sepp Straka sind beim heimischen Golf Open 2018 in Atzenbrugg gut gestartet. Beide Österreicher spielten in ihren Auftaktrunden des "Shot Clock Masters" am Donnerstag 69er-Runden und waren bei drei unter Par vorerst geteilte Achte. Solo-Führender nach der Vormittags-Gruppe (60 von 120 Spieler) war der Schwede Oscar Lengden mit 66 Schlägen.