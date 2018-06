Warriors nach Sieg in Cleveland im NBA-Finale 3:0 voran

Den Golden State Warriors fehlt nur noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der National Basketball Association (NBA). Angeführt von einem überragenden Kevin Durant, der 43 Punkte und 13 Rebounds verbuchte, feierten die "Dubs" am Mittwochabend (Ortszeit) einen 110:102-(52:58)-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers und gewannen damit auch das dritte Spiel der "best of seven"-Serie.