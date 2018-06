Bulls Kapfenberg stellten in ABL-Finalserie auf 2:2

Die Bulls Kapfenberg haben in der Finalserie der Basketball-Herren-Bundesliga auf 2:2 gestellt. Die Steirer feierten am Mittwoch gegen die Swans Gmunden einen 79:75-(43:42)-Auswärtssieg und genießen nun im nächsten Duell der "best of seven"-Serie am Samstag Heimvorteil.