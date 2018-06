Neymar krönte Comeback mit Tor - Brasilien schlug Kroatien

Stürmerstar Neymar hat ein vollends gelungenes Comeback in Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Eine Woche vor dem Test-Länderspiel gegen Österreich in Wien setzte sich der Rekordweltmeister in Liverpool gegen Kroatien mit 2:0 (0:0) durch. Der zur Pause eingewechselte Neymar schoss in der 69. Minute das Führungstor der Selecao, Roberto Firmino besorgte in der Nachspielzeit den Endstand.