Thiem mit Sieg über Nishikori im Paris-Viertelfinale

Ein über weite Strecken entfesselter Dominic Thiem hat am Sonntag zum dritten Mal in Folge das Viertelfinale der French Open in Paris erreicht. Der 24-jährige Niederösterreicher feierte seinen ersten Sieg im dritten Duell mit dem Japaner Kei Nishikori und auch den ersten auf dem Center Court von Roland Garros. Thiem gewann nach 2:28 Stunden mit 6:2,6:0,5:7,6:4.